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общество

В Новосибирскую область поставляли лекарства участники картельного сговора

Фото: Сиб.фм / Денис Винокуров

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила сговор двух компаний при поставке жизненно важных лекарств в 62 региона России, включая Новосибирскую область. Общая сумма контрактов составила почти 700 миллионов рублей.

В пресс-службе УФНС по Новосибирской области изданию Infopro54 подтвердили, что компании «Просторы здоровья» и «МФК Арфа» договаривались между собой во время участия в торгах. Они выигрывали контракты без снижения цен или с минимальным снижением начальной стоимости. В числе поставок были лекарства для льготных категорий граждан и препараты из перечня жизненно важных.

ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства. Если факт сговора подтвердится, компании могут получить крупные штрафы.

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Дарья Сидоренко
Журналист

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