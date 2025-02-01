Видео с крушением самолета в Филадельфии попало в Сеть

Очевидцы запечатлели момент крушения самолета в Филадельфии, который недавно был опубликован в интернете. На кадрах видно, как самолет стремительно пикирует и врезается в землю, после чего возникает мощный взрыв, образующий гигантский огненный шар.

Ранее телеканал CBS сообщил, что небольшой самолет упал на жилые дома, вызвав пожар. По информации Fox News, это был самолет Lear 55, который вылетел из местного аэропорта всего за полминуты до катастрофы. На борту находились шесть человек: два пилота, два врача, пациент и его родственник.