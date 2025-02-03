Двадцать пять выездов осуществили новосибирские спасатели за минувшую неделю

Спасено десять человек в общей сложности.

50 сигналов о помощи услышали Новосибирский спасатели за минувшие неделю. Об этом сообщают в пресс-службе МАСС. При этом выездов было осуществлено вдвое меньше – 25. Из них — одно ДТП, 3 выхода на акваторию, 10 взаимодействий с ОВД, два взаимодействия с СМП, семь социальных выездов. Что касается спасённых людей — это 10 человек (из них четверо детей).

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области остался единственный долгострой. Он расположен по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2.