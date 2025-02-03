Массовая атака беспилотников обрушилась на волгоградцев в ночь на 3 февраля

Беспилотниками типа PD-2 и «Лютый» ударили по региону. Дроны попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод.

Уже вечером 2 февраля россиян начали предупреждать через мониторинговые каналы о вероятных нападениях на разные регионы. Волгоградская область также попала в список предупреждений. Работа аэропорта в областном центре была временно приостановлена незадолго до полуночи. Примерно в 23:28 мониторинговые каналы объявили о "красном" уровне опасности нападения дронов. Однако сразу после полуночи запрет на работу аэропорта был снят, и спустя некоторое время очевидцы сообщили о первых звуках пролетающих беспилотников. Дроны пытались нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу.

Беспилотники были замечены в районах Красноармейский и Советский. Сообщалось о десятках звуков, напоминающих взрывы в небе. Некоторые свидетели отмечали перебои с электричеством в Красноармейском районе и присутствие машин скорой помощи, направляющихся в поселок Киров. Однако, эти сведения официально не подтверждены.

Также очевидцы утверждают, что дроны летели довольно низко. Это уже вторая атака на Волгоград силами ВСУ в течение нескольких дней — в последнем нападении в конце января пострадал рабочий из-за падения обломков дрона.

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