Новосибирцы сообщают об опасных собаках на стройке ЖК Аквамарин

Строящийся дом находится на улице Междуреченская.

На протяжении последних нескольких недель жители Новосибирска, особенно те, кто живет в районе улицы Междуреченская, выражают свою обеспокоенность по поводу стаи собак, обосновавшихся на стройке ЖК "Аквамарин". Горожане утверждают, что собаки ведут себя агрессивно, нападая на прохожих и создавая серьезную угрозу для безопасности местных жителей и особенно детей. Очевидцы сообщают, что нападения происходят в разное время суток, что делает прогулки по близлежащим улицам опасными.

Активисты предлагают альтернативные варианты выхода из сложившейся ситуации. Одним из возможных решений они видят привлечение специалистов из приютов для животных, которые могли бы гуманно отловить собак и предоставить им временное убежище.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области остался единственный долгострой.