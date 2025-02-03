Под Новосибирском состоялся праздничный концерт, посвящённый открытию Года Защитника Отечества

Событие прошло в Тогучинском КДЦ.

Вчера в Тогучинском КДЦ прошёл праздничный концерт, который отметил завершение Года семьи и начало Года Защитника Отечества. Режиссёр Андрей Власенко снова поразил зрителей своей оригинальной творческой концепцией и душевными диалогами между дедом и внуком, которые связали выступления концерта. Возник своего рода рассказ, отражающий дух и чувства русского народа, связь поколений, верность Родине и самопожертвование её защитников. С приветственными словами к публике обратились заместитель Главы Тогучинского района Людмила Ожеред и военный комиссар города Тогучина по Тогучинскому, Болотнинскому и Мошковскому районам Николай Фирсов.

Танцевальный коллектив «Джем» под руководством Виолетты Шаниной, вокальная группа «Серпантин» под руководством Александра Сумского и солисты Андрей Власенко, Матвей Голдырев, Алёна Никифорова, Яна Фарафонова, Дарья Попова, Виталина Семиренко и чтец Александр Смирнов воспели гимн семье и тем, кто защищал нашу независимость в годы Великой Отечественной войны.

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