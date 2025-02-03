СК Новосибирской области засекретил расследование о собаках-убийцах

Расследование об агрессивных собаках в Новосибирске засекретил СК.

Как сообщает портал «ФедералПресс», ссылаясь на пресс-службу Следственного комитета по Новосибирской области, в столице Сибири второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России расследует уголовное дело по факту смерти женщины, которую до смерти загрызли агрессивные собаки.

В ведомстве уточнили, что разглашение информации возможно только с разрешения следователя и в пределах, которые не противоречат интересам расследования, а также не нарушают права участников дела.

В связи с этим сотрудники СК отказались комментировать детали происшествия и точную причину смерти пострадавшей. Также не сообщается, что произошло и с животными после трагедии.

Напомним, что днем 23 января 2025 года у полигона «Левобережный» на улице Малыгина стая агрессивных собак напала на женщину и растерзала ее до смерти. По словам очевидцев, прохожие пытались спасти женщину, но не смогли отбить ее от агрессивной стаи. В результате после происшествия было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». Однако местные жители сообщают о том, что собаки до сих пор находятся в районе полигона, представляя угрозу для прохожих.