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общество

Суд обязал бывшего осуждённого пройти обследование на выявление туберкулёза в Новосибирской области

Фото: pixabay.com

В течение первых двух лет после освобождения экс-осужденые обязаны проходить профилактические медицинские осмотры два раза в год.

Суд обязал бывшего осуждённого пройти обследование для выявления туберкулёза в Новосибирской области. Согласно требованиям, лица, освобождённые из мест заключения, должны проходить профилактические осмотры дважды в год в течение первых двух лет. Барабинским районным судом Новосибирской области принято решение о том, что И. должен пройти обследование для выявления туберкулёза, так как после освобождения в сентябре 2023 года он не выполнил это обязательство, что может представлять опасность для окружающих.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области остался единственный долгострой. Он расположен по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2.

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Дарья Лапина
Журналист

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