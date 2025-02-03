Суд обязал бывшего осуждённого пройти обследование на выявление туберкулёза в Новосибирской области

В течение первых двух лет после освобождения экс-осужденые обязаны проходить профилактические медицинские осмотры два раза в год.

Суд обязал бывшего осуждённого пройти обследование для выявления туберкулёза в Новосибирской области. Согласно требованиям, лица, освобождённые из мест заключения, должны проходить профилактические осмотры дважды в год в течение первых двух лет. Барабинским районным судом Новосибирской области принято решение о том, что И. должен пройти обследование для выявления туберкулёза, так как после освобождения в сентябре 2023 года он не выполнил это обязательство, что может представлять опасность для окружающих.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области остался единственный долгострой. Он расположен по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2.