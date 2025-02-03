В Новосибирске рассматривают иск о взыскании ущерба в 3 миллиарда рублей с АО «Кудряшовское» за загрязнение вод и порчу земли

Дело тянется с 2022 года и проверок на предприятии.

30 января 2025 года в Новосибирском районном суде началось слушание по иску от межрайонной прокуратуры, требующей 2 915 183 146, 40 рублей в пользу администрации Колыванского района за ущерб почвам и реке Амбе. В иске указывается, что Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора проведены неплановые проверки на АО «Кудряшовское», которые подтвердили причиненный ущерб.

В результате этих проверок была оценена сумма ущерба: почвам на 1 780 306 772, 4 рубля и водному объекту на 1 134 876 374 рубля. В 2022 году Росприроднадзор направил АО «Кудряшовское» претензии, но ущерб до сих пор не возмещен. В ходе судебного заседания были приобщены дополнительные документы и обсуждался вопрос об экологической экспертизе, слушание перенесено на 25 февраля 2025 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что житель Новосибирска предложил сторублевку за один миллион.