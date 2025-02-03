Житель Новосибирска вызвал спасателей МАСС к бывшей жене, заявив, что та на грани суицида

Оказалось, бывший супруг пытался привлечь к себе внимание экс-возлюбленной.

Ночью с 2 на 3 февраля спасатели МАСС получили сообщение от мужчины, находящегося за границей. Он сообщил, что его экс-супруга выразила желание покончить с собой. Пока спасатели МАСС ехали, ОД МАСС пыталась связаться с женщиной по телефону. Наконец, на восьмой звонок она ответила и была удивлена тем, что её бывший муж решил привлечь к себе внимание таким способом; у неё не было намерений причинить себе вред, она находилась в гостях.

«Люди не осознают, что их "шутки" могут помешать реальной помощи тем, кто в ней действительно нуждается. Службы экстренной помощи не могут игнорировать угрозы суицида, и в результате спасатели, реанимация и полиция оказываются там, где их присутствие не требуется», — заявили в пресс-службе МАСС.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области остался единственный долгострой. Он расположен по ул. Дуси Ковальчук, 378/1 дом 2.