Что берем, квартиру или частный дом? Отвечает эксперт

Важно обратить не только на финансовые возможности, но и прислушаться к зову сердца.

Эксперт по недвижимости Алексей Фёдоров отмечает в беседе с ИА RuNews24.ru, что частный дом может предложить больше пространства, что особенно важно для семей с детьми или тех, кто любит приглашать гостей. Наличие участка позволяет создавать сады или даже бассейны, обеспечивая отдых на свежем воздухе. Однако стоит учитывать и затраты на содержание дома, которые могут оказаться выше, чем у квартиры. Нередко возникают сложности с подводкой коммуникаций.

Квартиры обычно дешевле, особенно в больших городах, что делает их доступными для молодых семей. Преимуществом также является наличие всех удобств, таких как лифт и парковки. Фёдоров указывает на растущий интерес к частным домам среди семей, стремящихся к экологичности и простору, в то время как спрос на городские квартиры стабилен. Выбор между домом и квартирой должен основываться на ваших личных предпочтениях и финансовых возможностях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что треть новосибирцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово.