Экс-депутат Хельга Пирогова* из Новосибирска рассказала, что готовится к облучению внутренних органов, чтобы побороть рак

Общественный деятель сейчас лечится в Европе. Врачи уверены, что план лечения – надежный.

Экс-депутат Хельга Пирогова* из Новосибирска рассказала о том, как проходят этапы лечения в своих соцсетях.

«У меня на странице появилось много новых людей. Спасибо большое за поддержку и за огромное количество мемчиков. Огромная моя любовь вместе с вами. Я думаю, что вы по большей части подписались, чтобы узнавать какие-то оперативные новости. Поэтому я постараюсь какие-то оперативные новости выкладывать. Вот, например, я наконец, вернулась домой. У меня в четверг была плановая операция по тому, чтобы расчистить в животе плацдарм под локальный «Чернобль». Чтобы не затронуло внутренние органы, которые не требуется облучать. Операция прошла, все хорошо», — начала Пирогова*.

Далее сибирячка рассказала, что со следующей недели у нее начнется непростой период – период лучевой терапии.

«Со следующей недели у меня будет два месяца жестких поездок на лучевую терапию и химию. Потом на еще одну лучевую терапию и химию. Прогнозы вроде как хорошие. Те врачи, которые в Литве мне расписывали план, достаточно твердо уверены, что он должен помочь. Плюс, врач, которому я очень сильно доверяю, сказал, что ведущие онкологи Израиля и США посоветовались, сказали, что все хорошо, эта схема – рабочая. Так что... вот такие дела. Если мне понадобится помощь, я напишу об этом. Но эта помощь не финансовая. Финансовая помощь пока не требуется. Просто присылайте смешные картинки. Спасибо большое», — заключила Пирогова*.

Ранее Сиб.фм подробно рассказывал про Хельгу Пирогову*, ее карьеру и отъезд из страны.

* Хельга Пирогова* признана иностранным агентом Минюстом РФ.