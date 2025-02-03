«Надавать мертвым военным по щам». Экс-депутат Хельга Пирогова* заявила о смертельной болезни — за что ее выгнали из горсовета Новосибирска, и почему она сбежала из России

Экс-депутат горсовета Новосибирска, иноагент Хельга Пирогова* заявила, что у нее рак четвертой стадии. Пирогова уже несколько лет живет за границей. Летом 2022 года она покинула Россию после возбуждения против нее уголовного дела за пост в Twitter, в котором она резко высказывалась о российских военнослужащих. За что Пирогову лишили мандата, и почему она оказалась в розыске — в материале Сиб.фм.

Как Пирогова из депутата превратилась в уголовницу

Хельга Пирогова пришла в политику на волне протестов. Она занималась маркетингом, работала в администрации Октябрьского района, организовывала митинги и городские мероприятия. В 2020 году баллотировалась в горсовет Новосибирска как самовыдвиженец, но победу ей во многом обеспечило участие в проекте «Умное голосование».

Оказавшись в горсовете, Пирогова не оставила оппозиционную деятельность. В 2021 году депутат выложила в социальной сети пост, в котором похвасталась подаренным головным убором — кокошником. Пирогова написала, что придёт в нем на сессию депутатов, если твит наберёт 700 лайков. В итоге пост набрал более 2000 отметок "Нравится", и депутат исполнила обещанное.

Появление Хельги Пироговой в кокошнике на сессии в горсовете стало новостью дня. Она отметила, что для нее это был способ выразить любовь к русской культуре. Следующий похожий перфоманс Пироговой прошел уже не так гладко.

В марте 2022 года, спустя месяц после начала СВО, депутат пришла на заседание в синей вышиванке и венке из подсолнухов — символах Украины.

Такое поведение вызвало резкое недовольство коллег, но больше всего возмущения принес другой ее поступок.

«Надавать мертвым военным по щам»

15 июля 2022 года Пирогова прокомментировала сообщение о похоронах российских солдат, погибших в ходе СВО. Она написала:

«Это просто невыразимо, хочется их всех оживить, сильно надавать по щам, и обратно пусть в могилы идут. А то зря, что ли, такие роскошные похороны устраивали».

Пост в соцсетях быстро разошелся по Telegram-каналам и вызвал волну критики. На следующий день против Пироговой возбудили административное дело о дискредитации ВС РФ.

Позже Пирогова признала, что ее скандальное высказывание было неэтичным.

Но уже 22 июля, после личного указания главы СК Александра Бастрыкина, ее обвинили в распространении фейков (ст. 207.3 УК РФ).

Ситуация осложнялась тем, что Пирогова в тот момент была беременна. Через несколько дней после возбуждения дела она уехала из России в Грузию. Позже ее объявили в розыск. Вскоре, уже за границей, Пирогова родила дочь.

Лишение мандата и статус иноагента

В 2023 году Госдума приняла закон, позволяющий лишать мандатов депутатов, которые не появляются на заседаниях более полугода. Под эту норму попала и Пирогова, так как с момента отъезда она не участвовала в работе горсовета. В июле ее лишили депутатского статуса.

В декабре 2023 года Минюст внес Пирогову в реестр иноагентов, заявив, что она входит в организацию-иноагент и сотрудничает с медиа, включенными в этот список.

Чем живет Пирогова сейчас

После переезда Хельга Пирогова стала одной из ведущих оппозиционного YouTube-канала, где регулярно выступает с антивоенными заявлениями.

31 января 2025 года она сообщила, что у нее рак четвертой стадии.

«Привет, меня зовут Хельга, и у меня рак четвертой стадии. Пока», — написала она.

О том, где именно и какое лечение она проходит, Пирогова не сообщила. Также пока неизвестно, собирает ли она средства на терапию.

После своего заявления Пирогова опубликовала историю в соцсетях, где поблагодарила тех, кто написал ей слова поддержки.

* Хельга Пирогова* признана иностранным агентом Минюстом РФ



** Объединение лиц «Коалиция Новосибирск 2020» внесено в список иноагентов Минюстом РФ