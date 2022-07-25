Сбежавшая в Грузию депутат из Новосибирска Пирогова отказалась сдавать мандат

Фото vk.com / Хельга Пирогова

Депутат горсовета Новосибирска Хельга Пирогова, уехавшая в Грузию после возбуждения уголовного дела о фейках, отказалась сдавать мандат.

Скандально известная депутат новосибирского горсовета Пирогова заявила РИА Новости, что продолжает работать на своем округе из Грузии. О том, что Пирогова перешла на «удаленку», скрываясь от уголовной ответственности, сообщили и коллеги новосибирского депутата.

«Нет, конечно. Я продолжаю быть депутатом и работать на округе», – ответила Пирогова на вопрос о сложении депутатских полномочий в связи с переездом за границу.

Недавно Хельга Пирогова, ставшая известной после скандальных высказываний о погибших российских военнослужащих, уехала из России в Грузию. Об этом стало известно, когда депутат не явилась на допрос в СК, который должен был состояться в понедельник, 25 июля. Предположительно, оскандалившаяся депутат Пирогова покинула Россию и через территорию Казахстана перебралась в Тбилиси. Впрочем, слухи о побеге Пироговой появились еще в минувшие выходные, однако адвокат депутат скрывал ее местонахождение, а телефон «народной избранницы» был отключен.

Несмотря на отъезд из страны, Хельга Пирогова планирует продолжить работать депутатом горсовета Новосибирска. По словам ее коллег, Хельга будет работать в обычном режиме, «просто удаленно».

Напомним, по поручению руководителя Следкома Александра Бастрыкина в отношении депутата было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 207.3 УК РФ «Публичной распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ».

Ранее «Сиб.фм» писал, что новосибирцы создали петицию о лишении Пироговой мандата.