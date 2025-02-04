Экс-руководителя нескольких команд КВН Валерия Хаита проводят в последний путь 4 февраля

Он скончался на 86-м году жизни 1 февраля.

Прощание с бывшим руководителем нескольких команд КВН из Одессы Валерием Хаитом состоится 4 февраля. Источники из окружения знаменитости сообщили aif.ru, что церемония начнется в 10:30 в Театре Музыкальной комедии им. Михаила Водяного с последующим погребением на Таировском кладбище. Валерий Хаит скончался 1 февраля на 86-м году жизни.

Он был капитаном команды Одессы в период с 1966 по 1971 год и тем, кто руководил командами-чемпионами КВН «Сборная Одессы под флагом Института народного хозяйства» и «Первая команда джентльменов ОГУ». В январе 2024 года от остановки сердца скончался старший сын Хаита, Евгений. Младший сын, актёр Ростислав Хаит, является основателем театра «Квартет И».

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