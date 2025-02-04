Как настоять на «белой» зарплате от работодателя?

«Серая» заработная плата может негативно сказаться на размере будущей пенсии.

«Серая» зарплата может негативно сказаться на будущей пенсии, отмечает адвокат Алексей Козаков в интервью aif.ru. Восстановить законные права возможно, однако без доказательной базы обращение к контролирующим органам часто бесполезно. Регулярные переводы на банковскую карту, копии ведомостей и расчётных листков служат важными доказательствами в таких случаях.

Помимо этого, можно прибегнуть к показаниям свидетелей, которые подтвердят реальные суммы выплат. Обычно решение вопроса требует обращения в суд с жалобой на недополученную зарплату или требованием направить соответствующие отчисления в СФР.

Если работник получает зарплату «в конверте» долгое время, возможно, ему начислят штраф за неуплату НДФЛ: 20% от недоимки, если ошибка была случайной, и 40% — если это было сознательно. Штраф будет наложен и на работодателя, причем в случае крупных сумм может последовать и уголовное преследование.

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