Россия протянет Гренландии руку помощи в сложной ситуации.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что Россия способна защитить интересы Гренландии, если эта территория освободится от "влияния датских захватчиков" и станет частью РФ в качестве Гренландской народной республики. Так он прокомментировал конфликт между США и Данией относительно Гренландии в разговоре с "Газетой.Ru".

По его словам, США сейчас находится в глубокой экономической и политической нестабильности, погруженной в кризис после руководства Джо Байдена, в то время как Россия остается стабильной страной, которая может поддержать инуитов, проживающих и в Гренландии, и в России. Милонов отметил, что коренные жители Гренландии и россияне "имеют общий язык" и что Россия могла бы обеспечить защиту и сохранение их культуры.

Он предложил сделать Гренландию новым субъектом РФ, который получил бы необходимую помощь и защиту, которой ему не хватало под датским господством.

Напомним, что ранее грозит ли России новая волна мобилизации, прокомментировал эксперт из Новосибирска.