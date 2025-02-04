Российские ученые выявили новый способ изучения землетрясений

Научные сотрудники разработали математическую модель, учитывающую «память» земной коры при прогнозе землетрясений.

Исследователи из Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга и Института космофизических исследований и распространения радиоволн ДВО РАН (ИКИР ДВО РАН) создали математическую модель, которая учитывает «память» земной коры для прогнозирования землетрясений. Этой новостью поделились представители КамГУ с «Газетой.Ru». Ученые предложили инновационный метод анализа геоакустической эмиссии, связанный с излучением упругих волн, что происходит при изменениях структуры земной коры в ходе пластических деформаций.

Модель ориентируется на высокочастотную геоакустическую эмиссию и принимает в расчет эффект наследственности геологической среды, за счет чего удается получить более точную информацию о процессах в земной коре перед сейсмическими событиями. Основное внимание в подходе уделяется изучению взаимодействия источников акустических сигналов с учетом влияния прежних деформаций на текущее состояние горных пород.

«Современные математические модели рассматривают горные породы как среду, каждое новое состояние которой зависит лишь от текущего времени. Однако, в действительности, земная кора накапливает и «запоминает» прежние состояния, влияющие на её будущее поведение. Наша модель учитывает эффект наследственности при описании рассеивания энергии, что позволяет более точно описывать процессы, предшествующие землетрясениям», — поясняет аспирант кафедры информатики и математики Камчатского государственного университета имени Витуса Беринга Дарья Сергиенко.

Новая модель принципиально отличается использованием математического аппарата дробного исчисления, что помогает учитывать накопленные деформации в горных породах, предваряющие сейсмические события.

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