Россию ждет катастрофичный рост цен на авторемонт машин

Урон по кошельку будет превышен на четверть.

На горизонте 2025 года в России предвидится значительное повышение стоимости авторемонта, до 25%, как сообщил представитель Fit Service, Татьяна Овчинникова изданию "Газета.Ru". Это обусловлено ростом цен на услуги и запчасти, с учётом влияния валютного курса.

Без предпосылок для снижения цен, высокие показатели инфляции и другие экономические факторы могут привести к дальнейшему удорожанию. В конечном итоге изменения налогообложения также окажут воздействие на увеличение цен, что отразится на финансовом бремени для владельцев автомобилей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что треть новосибирцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово.