Смертельное ДТП и отмена концерта Арбениной: главные новости Новосибирской области за 4 февраля

Редакция Сиб.фм собрала главные новости Новосибирской области за вторник, 4 февраля.

Жуткая авария произошла днем 4 февраля на трассе между Усть-Таркой и Богословкой в Новосибирской области. Лоб в лоб столкнулись Mazda 3 и ВАЗ-2107. Пять человек погибли на месте. Еще трое получили тяжелые травмы.

Глава Союза отцов Новосибирской области Сергей Майоров призвал отменить концерт Дианы Арбениной в Новосибирске, обвинив певицу в антивоенной позиции и поддержке иностранных армий. Выступление артистки должно пройти 21 февраля в «Локомотив-Арене».

Заведующий детским садом №5 города Татарска Петр Русских стал участником спецоперации. В 2022 году, после потери близкого родственника, он принял решение начать гражданскую службу в Беловодском районе ЛНР. В 2023 году Русских вступил в бригаду «Сибирь» в качестве добровольца.

Сегодня, 4 февраля, на пресс-конференции в информационном агентстве ТАСС уполномоченный по правам человека Новосибирской области Елена Зерняева сообщила о том, что в 2024 году 18 новосибирских бойцов вернулись домой из украинского плена.