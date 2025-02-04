Стало известно, чего ждать от рубля в феврале. Взлет или падение?

Снижение цен на нефть и продажи экспортной выручки крупными компаниями в данный момент снизили цену рубля на нефть.

Стал известен прогноз на курс рубля в феврале. Ждать ли взлета или падения? Падение цен на нефть и продажи экспортной выручки крупными компаниями недавно снизили стоимость рубля относительно нефти. Февраль обещает быть сложным месяцем для рубля. Заместитель председателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин поделился с RuNews24.ru своими предсказаниями касательно валютного положения в то время.

«Мы ожидаем роста валют по отношению к рублю», — заявил он. Он полагает, что изменение курса будет в значительной мере определяться колебаниями цен на нефть и действиями крупных экспортеров.

«Снижение цен на нефть и продажи валютной выручки ведущими компаниями на текущий момент уменьшили цену рубля на нефть ниже 7000 рублей», — отметил Лушин. Это, по его словам, негативно скажется на бюджетных доходах. В результате, в СДМ-Банке прогнозируют подъем курса доллара до 100 рублей, а евро — до 104-105 рублей. Необходимость приспосабливаться к новым условиям финансового рынка увеличит спрос на валюту.

«Рост волатильности на мировых рынках после прихода к власти нового президента США. Это связано с неожиданными и резкими решениями, которые оказывают влияние на финансовые потоки», — пояснил Лушин. Он также подчеркнул, что котировки фьючерсных контрактов на нефть зависят от политической ситуации и экономических трудностей в Китае и Европе. Еще одним важным фактором считается возможность восстановления китайской экономики, что повысит спрос со стороны импортеров.

«Спрос со стороны импортеров возрастет с восстановлением китайской экономики», — отметил он.

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