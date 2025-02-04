Стало известно какие из брендов шампуней безопасны для волос

Исследование проводилось на двадцати добровольцев.

Пресс-служба Pravda.Ru информирует, что исследование от Que Choisir включало тесты на двух десятках добровольцев и детальный разбор состава продуктов. Анализировались химические компоненты и экосистемное влияние упаковки. Итоги показали, что ни один представленный шампунь не удостоился наивысшей оценки, основные нарекания вызывали наличие эндокринных деструкторов, аллергенов и дополнительно влиял ошибочный срок годности.

Лучшие шампуни

В числе более высоко оцененных шампуней оказались изделия Klorane, Yves Rocher и Nuxe, которые, хоть и не лишены некоторых недостатков, не содержат значимых аллергенов и обладают хорошими качествами для волос. Тем не менее, их рейтинг был снижен из-за недочетов в упаковке и составе.

Худшие шампуни

Среди наименований с самыми низкими оценками оказались Gliss Kur Aqua Revive и Garnier Fructis, критика которых сосредоточилась на присутствии аллергенов и эндокринных деструкторов. Также Garnier Ultra Doux подвергся жесткой критике из-за своенравной упаковки и вредных ингредиентов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что треть новосибирцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово.