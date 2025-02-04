Стало известно, когда наблюдать февральские небесные шоу в феврале

Сформирован график ярких зрелищ.
Астрономический календарь на февраль 2025 года подарит уникальные возможности для наблюдения за редкими небесными событиями. Издание Pravda.Ru делится графиком звездных шоу.
5 февраля
Ночью Луна приблизится к Урану. С помощью бинокля или телескопа можно будет наблюдать это явление около 21:00 по тихоокеанскому времени в созвездии Овна.
6 февраля
Луна окажется возле звездного скопления Плеяды, известного как Семь сестер. Это можно будет увидеть невооруженным глазом или с помощью бинокля в созвездии Тельца в 21:00 по тихоокеанскому времени. Плеяды — одно из самых близких и ярких скоплений на нашем ночном небе.
9 февраля
Освещенная на 92%, Луна появится рядом с Марсом. Это зрелище можно будет наблюдать на северо-северо-востоке в созвездии Близнецов в 22:00 по тихоокеанскому времени.
17 февраля
Луна займет позицию возле Спики, самой яркой звезды созвездия Девы. Благодаря освещению Луны на 79%, её можно будет увидеть невооруженным глазом или с биноклем.
28 февраля
Луна будет находиться рядом с Сатурном в созвездии Водолея. Это можно будет наблюдать как невооруженным глазом, так и в бинокль. В этот же день произойдет уникальное планетарное выравнивание, когда семь планет, включая Сатурн, Меркурий, Венеру, Юпитер, Марс, Уран и Нептун, образуют линию на вечернем небе. Это событие лучше всего будет видно сразу после захода солнца, особенно с экватора и в северном полушарии.
Фазы Луны в этом месяце также представляют интерес: наиболее полное освещение ее будет 12 февраля в 10:53 по тихоокеанскому времени, а новолуние случится 27 февраля в 21:45, когда Луна будет расположена между Землей и Солнцем.
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