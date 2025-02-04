Общественники считают, что в России нужно создавать места, куда юноша сможет пригласить свою избранницу на свидание.

Интересно отметить, что, согласно мнению автора концепции — Натальи Агре, занимающей должность директора департамента государственной политики в области воспитания, дополнительного образования и детского отдыха при Минпросвещения России, нынешние молодые люди не стремятся к созданию семьи из-за нехватки соответствующих условий: романтика не только утратила актуальность, но и не имеет платформы для своего выражения.

Для изменения ситуации чиновница предложила организовывать «неформальные мероприятия». В интервью RuNews24.ru общественный деятель Виталий Крупин высказал свое мнение о данной инициативе.

Агре полагает, что в России следует создавать пространство, где юноши смогут пригласить девушек на свидания. Школьные дискотеки могут стать таким местом, способствуя плавному росту численности населения страны.

Парламентарий подчеркнула, что молодежь сегодня сталкивается с высокой учебной нагрузкой. У школьников едва ли находится время для общения вне образовательных учреждений, что снижает интерес к созданию семьи. На взгляд общественного деятеля Виталия Крупина, для повышения демографии требуется комплексный подход, включающий решение социальных и экономических проблем.

«Современные дети имеют иные приоритеты по сравнению с нашим поколением — детьми СССР. Молодежь стремится к получению образования и построению карьеры, откладывая создание семьи. Раньше семьи создавались в возрасте 17-20 лет, но сейчас этот возрастной порог значительно сдвинулся. Семьи чаще создаются, когда молодые люди осознают серьезность своих намерений. Конечно, существуют случаи создания семей и на школьной скамье, но нередко такие браки распадаются до того, как их дети пойдут в детский сад. Дискотеки служат для общения, а не для увеличения рождаемости», — отметил Крупин.

В Госдуме выразили готовность обсуждать организацию школьных дискотек, включая выбор музыкального сопровождения. Парламентарии считают важным обращать внимание на идеологическое содержание дискотек, как одной из форм внеурочной деятельности.

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