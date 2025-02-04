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общество

Стало известно в какой реке температура воды достигает 100 градусов по Цельсию

Фото: ru.freepik.com

Можно получить ожог третей степени, засунув руку в воду.

Pravda.Ru сообщает о реке Шанай-Тимпишка в районе Маянтуяку в Перу, известной своей впечатляющей температурой воды. В 2011 году исследователь Андрес Рузо выяснил, что максимальная зафиксированная температура составляла 100°C, как пишет Dailymail.

Он отметил, что эта температура сравнима с средней температуры кофе в 55°C, но разница ощущается — в воде реки можно получить серьезные ожоги второй или третьей степени за считанные секунды. Река обрела легендарный статус благодаря исследованиям Рузо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что треть новосибирцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово.

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Дарья Лапина
Журналист

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