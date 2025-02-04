Стало известно в какой реке температура воды достигает 100 градусов по Цельсию

Можно получить ожог третей степени, засунув руку в воду.

Pravda.Ru сообщает о реке Шанай-Тимпишка в районе Маянтуяку в Перу, известной своей впечатляющей температурой воды. В 2011 году исследователь Андрес Рузо выяснил, что максимальная зафиксированная температура составляла 100°C, как пишет Dailymail.

Он отметил, что эта температура сравнима с средней температуры кофе в 55°C, но разница ощущается — в воде реки можно получить серьезные ожоги второй или третьей степени за считанные секунды. Река обрела легендарный статус благодаря исследованиям Рузо.