Ученые объяснили, как как изменение климата уничтожает белых медведей

Установлена прямая связь между сокращением популяции белых медведей и уменьшением площади арктического морского льда.

В публикации Pravda.Ru говорится, что ученые создали биоэнергетическую модель, показывающую, что численность медведей снижается из-за недостатка энергии, вызванного уменьшением времени охоты на тюленей на тающем льду.

Луиза Арчер, ведущая автор исследования, объяснила, что потеря льда приводит к тому, что медведи реже охотятся и чаще голодают на суше, что плохо сказывается на их энергетическом балансе, репродуктивной функции и выживании потомства, в конечном итоге сокращая популяцию. Модель отслеживает энергетический баланс медведей на всех этапах жизни — от детства до взрослого состояния. Соотнося ее с данными мониторинга популяции с 1979 по 2021 годы, ученые зафиксировали уменьшение численности почти вдвое и уменьшение среднего размера животных.

За 37 лет вес взрослых самок уменьшился на 39 кг, а годовалых медвежат — на 26 кг. Модель точно отражает актуальное положение дел и прогнозирует будущее, если тенденция сокращения льда продолжится. Петер Молнар, соавтор исследования, отметил, что модель не только указывает на корреляцию между сокращением льда и численности медведей, но и объясняет причину: меньше льда — меньше времени на охоту — меньше энергии. Полученные расчеты почти полностью совпадают с наблюдаемыми данными. Детеныши белых медведей наиболее уязвимы к изменению климата. Из-за сокращения периода охоты у матерей вырабатывается меньше молока, угрожая будущему потомства. Недостаточная масса в начале первого периода голодания уменьшает шансы на выживание.

Кроме того, рождаемость у самок снизилась (на 11% меньше по сравнению с 40 годами назад), и они дольше заботятся о своих детенышах, так как те не готовы к самостоятельной жизни.

Луиза Арчер подчеркнула, что судьба потомства критично важна для выживания всей популяции. Западный Гудзонов залив служит индикатором состояния популяции белых медведей по всему миру. С учетом того, что Арктика нагревается в четыре раза быстрее, чем Земля в целом, ученые ожидают аналогичного уменьшения численности и в других популяциях.

Петер Молнар, специалист по влиянию изменения климата на крупных млекопитающих, указывает на существование долгосрочных наблюдений за этим регионом, обеспечивающих надежную базу данных. Он считает, что судьба медведей в этом регионе предвещает будущее других популяций в связи с ожидаемым уменьшением площади морского льда.

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