В ГД предложили строго наказывать похитителей икон

Депутат Слуцкий уверен, что наказание должно быть не ниже, чем 10 лет заключения.

NEWS.ru сообщает, что депутаты предложили отдельную норму для случаев кражи икон и подобных предметов. Максимальная мера наказания включает в себя принудительные работы или тюремное заключение сроком до 10 лет с возможностью увеличения до 15 лет, если совершили групповой сговор. Проект закона был передан на рассмотрение в правительство РФ и Верховный суд 3 февраля; причиной стало резонансное похищение икон из храма в Челябинской области.

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