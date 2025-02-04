В Госдуме объяснили, как противостоять нелегальным мигрантам в России

Депортировать их рекомендовано после первого правонарушения.

Светлана Бессараб, депутат Госдумы, считает, что нелегальных мигрантов нужно выдворять за первое нарушение закона. По её мнению, общественное недовольство мигрантами возрастает. Она сообщила NEWS.ru о разработке силовиками базы данных для прекращения нелегальной миграции и предотвращения их трудоустройства и получения социальных гарантий.

Бессараб подчеркнула, что законопослушные мигранты не будут рисковать депортацией. Она считает, что если иностранец попался на нарушении, единственным вариантом станет депортация из РФ. Законопослушные люди не станут нарушать сроки виз или другие законы, резюмировала Бессараб.

Ранее Сиб.фм сообщал, что треть новосибирцев признались, что не справились бы с онкозаболеванием финансово.