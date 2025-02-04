Вскрылись признаки работника, которого сократят первым

Заявление «по собственному» напишут самые пассивные.

Сотрудники, не проявляющие активности и не поддерживающие корпоративные ценности, чаще всего оказываются под угрозой увольнения. На портале aif.ru об этом рассказала специалист по HR Екатерина Баскина. Наиболее часто сокращают тех, кто внутренне уже «попрощался» с рабочими обязанностями, но продолжает выполнять их рутинно. Эти работники не стремятся проявлять инициативу или брать на себя новые проекты, остаются невидимыми для коллег.

Пассивное поведение и страх перед переменами удерживают их на месте, даже если они устали психологически. На втором месте находятся те, кто не осваивает новые навыки и не может адаптироваться к изменениям. Даже при большом опыте они не входят в ногу со временем, полагаясь на старые достижения и методы. Такие сотрудники часто сопротивляются нововведениям и жалуются, не замечая, как их компетенции устаревают.

Третьей группой являются те, кто не находит общего языка с корпоративной культурой. Талантливый человек, не разделяющий основные ценности компании или работающий в своем стиле, может стать причиной расставания. Баскина советует: чтобы избежать сокращения, важно пересмотреть свою мотивацию и активно участвовать в жизни компании, включая развитие навыков и изучение новых технологий.

Проявляйте инициативу и поддерживайте цели компании, если хотите оставаться ценным сотрудником.

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