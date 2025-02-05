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общество

В Новосибирской области открыта поликлиника на 550 посещений

Фото: правительство Новосибирской области

В Новосибирской области открылась новая поликлиника на 550 посещений.

Здание площадью более восьми тысяч квадратных метров включает отделение лучевой диагностики, кабинеты неотложной помощи, стоматологические отделения для детей и взрослых, а также терапевтические и хирургические кабинеты.

Главный врач больницы Александр Лацких сообщил, что оборудование и условия в поликлинике соответствуют современным стандартам медицинской помощи.

Открытие прошло под контролем губернатора Андрея Травникова, который 4 февраля проверил готовность поликлиники к приему пациентов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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