В Новосибирской области открыта поликлиника на 550 посещений

В Новосибирской области открылась новая поликлиника на 550 посещений.

Здание площадью более восьми тысяч квадратных метров включает отделение лучевой диагностики, кабинеты неотложной помощи, стоматологические отделения для детей и взрослых, а также терапевтические и хирургические кабинеты.

Главный врач больницы Александр Лацких сообщил, что оборудование и условия в поликлинике соответствуют современным стандартам медицинской помощи.

Открытие прошло под контролем губернатора Андрея Травникова, который 4 февраля проверил готовность поликлиники к приему пациентов.