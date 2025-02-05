В Новосибирской области открыта поликлиника на 550 посещений

В Новосибирской области открылась новая поликлиника на 550 посещений.
Здание площадью более восьми тысяч квадратных метров включает отделение лучевой диагностики, кабинеты неотложной помощи, стоматологические отделения для детей и взрослых, а также терапевтические и хирургические кабинеты.
Главный врач больницы Александр Лацких сообщил, что оборудование и условия в поликлинике соответствуют современным стандартам медицинской помощи.
Открытие прошло под контролем губернатора Андрея Травникова, который 4 февраля проверил готовность поликлиники к приему пациентов.