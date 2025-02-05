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общество

День сурка 55 лет проживают муж и жена из Новосибирска

Фото: ЗАГС НСО

Супруги Суровцевы поженились 2 февраля – в День сурка.

Супруги Суровцевы из Новосибирска отмечают уникальный юбилей — 55 лет совместной жизни, начиная с их свадьбы, которая совпала с Днем сурка. Этот день особо отмечен в их истории, ведь они поженились в этот же праздник, когда по традиции предсказывают раннюю весну. Изумрудный юбилей их семейной жизни был отпразднован во Дворце бракосочетания Новосибирска, и об этом рассказали в социальной сети «ВКонтакте» в группе Управления по делам ЗАГС региона.

Владимир Николаевич и Ольга Ивановна познакомились будучи студентами ЛМИ. Их чувства укреплялись, и 2 февраля 1970 года они сочетались браком. После института Владимира направили на завод «Сибсельмаш» в Новосибирске, и Ольга поехала с ним, продолжив обучение в НЭТИ и начав работать на заводе имени Коминтерна. Позднее Владимир работал в администрации области, Ольга занималась методической работой в образовании. Оба получили признание за свой труд, были награждены почетными грамотами.

Сейчас пара на заслуженном отдыхе, ведет активную жизнь, увлекается лыжным спортом, посещает театры и концерты, занимается творчеством и огородом. Семья чтит традиции — собирается на праздники за большим столом. Они вырастили двух сыновей и дочь, которыми гордятся.

Напомним, что самолет S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков.

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Дарья Лапина
Журналист

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