Массовая драка произошла около миграционного центра в Нижневартовске

Инцидент «дошел» до Бастрыкина.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил Алексею Мязину, исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по ХМАО-Югре, отчитаться о ходе проверки инцидента в регионе. Об этом сообщает ugra-news.ru.

Происшествия» ранее появилось видео, где конфликт около центра участвовало не менее пятнадцати человек. Запись распространили в Telegram-канале «ЧП Нижневартовск.

Следственные органы СК России в ХМАО-Югре проводят процессуальную проверку (статья 213 УК РФ), а также инициировали передачу уголовного дела от органов МВД в свое производство (статья 111 УК РФ). Глава ведомства поручил предоставить отчет о проверке и результатах рассмотрения ходатайства надзорным органом. По этому случаю идет тщательная проверка.

Напомним, что над Новосибирском заметили самолёт для высших лиц РФ.