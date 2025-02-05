Новосибирский блогер Дава подтвердил, что впервые станет отцом

Возлюбленная артиста – певица Мари Краймбрери.

Блогер Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава, вместе с певицей Мари Краймбрери объявили о своих отношениях. Более того, пара сообщила, что в скором времени они ожидают появления на свет своего первенца. В их личных блогах появились видеозаписи, составленные из совместных фотографий. На этих снимках запечатлены счастливые мгновения, такие как предложение руки и сердца, а также моменты, когда видно округлившийся живот певицы.

Для поклонников Давы и Мари эта новость оказалась полной неожиданностью, так как пара умело скрывала свои отношения. Известно, что Мари Краймбрери ранее была в нескольких отношениях, но ни одно из них до свадьбы не дошло. Давид Манукян известен своим романом с Ольгой Бузовой, который длился полтора года. Он несколько раз предлагал ей выйти замуж, но все предложения были отклонены.

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