О своей невинности заявил отец погибших детей из Сибири на «Пусть говорят»

В эфире популярной программы «Пусть говорят» обсуждалась трагическая история семьи из Красной Сопки.

Как сообщает портал МК в Красноярске, отец погибших детей из Красной Сопки, Дмитрий Виноградов, заявил о своей невиновности в эфире программы «Пусть говорят».

Он поделился подробностями трагического дня, когда, по версии следствия, его дети погибли от отравления дихлофосом. Виноградов утверждает, что распылял средство в доме после обеда, когда продуктов на столе уже не было. Также он уточнил, что дети не жаловались на недомогание и после ужина.

Очередная трагедия в семье произошла уже 2 февраля 2025 года, когда в том же доме умер трехмесячный младенец, вероятно, от асфиксии.

Расследование продолжается и отцу предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Виноградова поддержала его жена, которая заявила, что он не виновен, несмотря на противоречия в показаниях. Также в программе была озвучена информация о запросах об отравлении в телефоне семьи — версию озвучила журналистка Диана Пегас. Однако следствие опровергло это.

Также следственный комитет заявил, что дополнительных расследований не будет, так как все обстоятельства дела уже установлены экспертами.

Напомним, что 21 сентября 2024 года дети начали жаловаться на тошноту и рвоту. Позже их родители также почувствовали недомогание. Семья была госпитализирована, однако, несмотря на усилия врачей, в тот же день скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, а 22 сентября — 11-летняя девочка, 23 сентября умерла 12-летняя девочка.