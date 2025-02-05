Озвучен единственный способ заставить бывшую жену вернуть себе девичью фамилию

Особенно «полезна» фамилия мужа, если она узнаваема внутри города или страны.

Олег Дубинин, управляющий партнер юридической фирмы «Дубинин & Партнёры», в разговоре с «Секретом» подчеркнул, что человек, взявший фамилию супруга в браке, имеет право оставить её после развода.

Это право зафиксировано в федеральном законе «Об актах гражданского состояния», а также в Семейном кодексе. «Единственным исключением может быть признание брака недействительным, что возможно только через суд и при доказательстве фиктивности брака», — пояснил юрист.

Признаки фиктивности включают отсутствие планов на совместную жизнь, ведение домашнего хозяйства и рождение детей. Если доказать это удастся, суд вернет стороны в исходное положение, и супруга вновь получит свою добрачную фамилию.

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