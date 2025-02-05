Певица Пелагея опубликовала видеопризнание в любви к Ивану из Новосибирска

Концерт Пелагеи состоялся на сцене Локомотив-Арены в Новосибирске 2 декабря 2024 года.

Видео с мероприятия было опубликовано в официальном телеграм-канале певицы лишь два месяца спустя.

Концерт прошел в живом формате. Пелагея поделилась, что сильно переживала в тот вечер, так как это был её первый стадионный сольный концерт на родной земле. По её словам, волнение было настолько сильным, что она почувствовала недомогание, но улучшение наступило уже в Новосибирске.

Во время выступления Пелагея отметила силу народных песен и их положительное воздействие на человека, а также поблагодарила зрителей за поддержку. Концерт продолжался два с половиной часа, и завершился исполнением народной песни «Я за то люблю Ивана», которая вызвала веселье у зрителей и самой артистки.