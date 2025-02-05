Ректор новосибирского СГУГиТ Александр Карпик умер на рабочем месте. Что о нем известно?

Александр Карпик умер на рабочем месте.

Сегодня, 5 февраля, стало известно о смерти ректора Сибирского государственного университета геосистем и технологий Александра Петровича Карпика. Ему было 68 лет. Об этом сообщили источники “Новосибирских новостей”.

По информации портала VN.ru, он скончался прямо на рабочем месте.

Биография

Александр Петрович родился в Куйбышеве Новосибирской области.

После окончания средней школы в 1973 году поступил в НИИГАиК на геодезический факультет. Был профессором, доктором технических наук и отличником геодезии и картографии.

Среди многочисленных наград Карпика: звания Почетного геодезиста, Почетного работника высшего профессионального образования РФ, Заслуженного работника высшей школы РФ, а также Лауреата Государственной премии Новосибирской области и Почетного работника науки и техники Российской Федерации.