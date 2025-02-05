Стала известна личность китайца, открывшего в Новосибирске бизнес на стримах с девушками

Некоторым девушкам на момент участия в съёмках контента было по 15 лет.

Создатель популярных видео известен под псевдонимом «Русский крёстный отец», а девушки, принимающие участие в съёмках, зовут его Алик. По данным НГС, его настоящее имя — Чжао Цидэ, он переехал из Китая в Россию около 2019 года, сначала обосновался в Кузбассе, а затем переехал в Новосибирск и, вероятно, в настоящий момент является обладателем российского гражданства.

Видео, которые распространяет Алик, носят одинаковое название: «Русские девушки Новая Эра», и в них девушки свободно общаются с аудиторией на китайском языке. Некоторые участницы были на момент съёмок моложе шестнадцати лет.

Ранее внимание на стримы с участием девушек обратили представители прокуратуры.

Напомним, что самолет S7 совершил посадку в Новосибирске с неисправностью предкрылков.