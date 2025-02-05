«У него жена беременная». В страшной аварии в Новосибирской области погиб вернувшийся с СВО боец

Появились подробности о 42-летнем водителе Mazda 3, погибшем 4 февраля в страшной аварии в Усть-Таркском районе.

Как рассказали Сиб.фм его знакомые, мужчина дважды участвовал в СВО, получил два ранения.

«Несмотря на это, он не сломался — вернулся домой, построил дом и готовился стать отцом. Его жена сейчас беременна», — рассказали знакомые погибшего.

Напомним, ДТП произошло около 12:00 на трассе К-20. По предварительным данным, водитель Mazda не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21074. В аварии погибли оба водителя, пассажир Mazda и двое человек из ВАЗа. Трое получили тяжелые травмы. Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в автомобиле ВАЗ-21074 находилась семья. По информации очевидцев, на передних сиденьях ехали муж и жена, а на заднем — их средний сын.

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