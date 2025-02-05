В Новосибирске аналитик Николаев спрогнозировал взлет цен на квартиры на 15%

Взлетят ли цены на квартиры — рассказал новосибирский аналитики.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев в эксклюзивном интервью для Сиб.фм рассказал о возможном сценарии в 2025 году в сфере недвижимости.

Так, по его словам, в текущем году стоимость квартир в Новосибирске может вырасти на 10-15%. Рост цен будет наблюдаться среди тех компаний, которые имеют собственное производство, позволяющее им контролировать затраты и поддерживать прибыльность.

Таким образом, стоимость жилья в городе может достичь уровня примерно в 120-130 тысяч рублей за квадратный метр.

Полное интервью с экспертом Сергеем Николаевым можно прочитать ЗДЕСЬ.