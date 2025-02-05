В Новосибирске осудили браконьеров за незаконный лов рыбы

Ущерб составил 142 тысячи рублей.

В Новосибирске осудили браконьеров за незаконный вылов рыбы, причинивший ущерб на 142 тысячи рублей. Ордынский районный суд Новосибирской области вынес обвинительный приговор в отношении Геннадия Суханова и Бориса Николаева, признанных виновными в соответствии с частью 3 статьи 256 УК РФ за незаконную добычу водных биоресурсов, совершенную группой лиц по предварительному сговору.

Суд установил, что Суханов и Николаев договорились ловить рыбу в водах Новосибирского водохранилища без соответствующих лицензий. Используя резиновую лодку «Аква Оптима» на веслах, они поставили сеть, принадлежавшую Николаеву, с помощью которой выловили 22 судака, 17 лещей, 18 окуней, 6 сазанов, 2 серебряных карася, 1 язя и 199 особей плотвы.

Ущерб, нанесенный Западно-Сибирскому рыбному хозяйству России, составил 142 010 рублей.

Суханову и Николаеву назначено условное наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы с испытательным сроком такого же длительности для каждого. Приговор пока не вступил в силу.