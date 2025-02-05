В Новосибирске построят город эскимосов к фестивалю «Иглу-2025»

15 февраля в 12:00 на пляже «Бумеранг» начнётся городской фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2025 – Город Эскимосов».

Организатором мероприятия выступает молодёжный центр «Зодиак» при поддержке управления молодежной политики мэрии Новосибирска. Партнёрами фестиваля являются НРО ВДЮОД «Школа безопасности» и ГУ МЧС России по Новосибирской области.

В соревнованиях ежегодно принимают участие команды из Новосибирска и области, Барнаула, Томска и Красноярска. В 2025 году впервые к ним присоединится команда из Казахстана.

Встреча команд и жеребьёвка участков начнутся в 11:00. Соревнования по строительству иглу пройдут с 12:00 до 16:00. Для зрителей будут организованы мастер-классы, информационные площадки по безопасности в зимних путешествиях, традициям северных народов и зимнему туризму. Также гости смогут сфотографироваться с северными оленями, прокатиться на собачьих упряжках и попробовать управление кайтом.

После завершения соревнований состоится «ночной город эскимосов» с вечерним костром и этнической музыкой. Подготовленные участники смогут остаться в иглу на ночлег.