82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 09:20
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 09:20
пробки
4/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
сегодня 08:18
общество

В Новосибирске продавали просроченные продукты в магазинах «Светофор»

Фото: Сиб.фм

Стало известно о просроченных продуктах местного магазина в Новосибирске.

В январе 2025 года Роспотребнадзор проверил магазины сети «Светофор» в Москве, выявив нарушения санитарных норм. Специалисты обнаружили просроченные товары, антисанитарию и проблемы с хранением продуктов. Об этом пишет портал Atas.info.

По результатам проверки компании направили уведомления о протоколах об административных нарушениях.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирска возмущаются повышением цен на продукты питания

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в