В Новосибирске продавали просроченные продукты в магазинах «Светофор»

Стало известно о просроченных продуктах местного магазина в Новосибирске.

В январе 2025 года Роспотребнадзор проверил магазины сети «Светофор» в Москве, выявив нарушения санитарных норм. Специалисты обнаружили просроченные товары, антисанитарию и проблемы с хранением продуктов. Об этом пишет портал Atas.info.

По результатам проверки компании направили уведомления о протоколах об административных нарушениях.

Ранее Сиб.фм писал о том, что жители Новосибирска возмущаются повышением цен на продукты питания