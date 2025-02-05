В строящихся микрорайонах наукограда Кольцово была усовершенствована мобильная связь

Компания МТС объявила о завершении модернизации сети в наукограде Кольцово под Новосибирском. По словам связистов, установка нового телекоммуникационного оборудования, модернизация имеющегося «железа» и добавление новых частот позволит увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 20%.

Улучшение качества связи смогут жильцы и гости ЖК «Спектр», Пятого микрорайона, а еще модернизация «покрыла» строящийся жилой комплекс «Счастье в Кольцово». Помимо увеличения скорости, МТС заявила о повышении емкости сети, чтобы можно было подключать больше абонентов одновременно без потери скорости.

«Кольцово – один из самых быстро растущих и развивающихся населённых пунктов области. Мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и всегда оставаться на связи», – комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Наукоград Кольцово известен далеко за пределами Новосибирской области, прежде всего, благодаря местному центру вирусологии. Здесь ведется работа с вирусами оспы, Эбола, Марбург, Ласса, Мачупо и другими. Вторая визитная карточка рабочего поселка – биотехнопарк – офисно-производственный комплекс для начинающих предприятий малого и среднего бизнеса.