82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 18:46
пробки
6/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
82.76% -1.2
сегодня
05 февраля, 18:46
пробки
6/10
погода
-10°C
курсы валют
usd 98.53 | eur 102.6
сегодня 16:11
общество

В строящихся микрорайонах наукограда Кольцово была усовершенствована мобильная связь

Фото: Татьяна Крылова

Компания МТС объявила о завершении модернизации сети в наукограде Кольцово под Новосибирском. По словам связистов, установка нового телекоммуникационного оборудования, модернизация имеющегося «железа» и добавление новых частот позволит увеличить среднюю скорость мобильного интернета на 20%.

Улучшение качества связи смогут жильцы и гости ЖК «Спектр», Пятого микрорайона, а еще модернизация «покрыла» строящийся жилой комплекс «Счастье в Кольцово». Помимо увеличения скорости, МТС заявила о повышении емкости сети, чтобы можно было подключать больше абонентов одновременно без потери скорости.

«Кольцово – один из самых быстро растущих и развивающихся населённых пунктов области. Мы регулярно проводим работы по улучшению качества связи, чтобы наши абоненты могли с комфортом пользоваться цифровыми сервисами и всегда оставаться на связи», – комментирует директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Наукоград Кольцово известен далеко за пределами Новосибирской области, прежде всего, благодаря местному центру вирусологии. Здесь ведется работа с вирусами оспы, Эбола, Марбург, Ласса, Мачупо и другими. Вторая визитная карточка рабочего поселка – биотехнопарк – офисно-производственный комплекс для начинающих предприятий малого и среднего бизнеса.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Дидан
Журналист

Читайте в