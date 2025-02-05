Взрывы и мощная волна. Опубликованы архивные кадры Новосибирской ГЭС

Сегодня сложно представить Новосибирск без гидроэлектростанции, Советского района и Обского моря. Однако 70 лет назад на месте нынешнего микрорайона ОбьГЭС находились лишь поля и деревни. Как выбирали место для строительства, почему остановились именно на этом варианте и кто возводил станцию в суровых условиях сибирской зимы — в материале Сиб.фм.

Первый проект ГЭС: от идеи к реализации

Еще в 1912 году житель Новониколаевска Иван Семенов предложил построить в городе гидроэлектростанцию. В его проекте рассматривались реки Иня и Каменка, а не Обь. Однако Первая мировая война помешала реализации идеи.

Следующий этап обсуждений пришелся на 1932–1937 годы. Рассматривалось два варианта: каскад из Каменской и Новосибирской ГЭС (мощностью 600 и 440 МВт соответственно) или единая станция с суммарной мощностью. Выбрали второй вариант, но из-за начала Великой Отечественной войны строительство снова отложили.

Во время войны в Новосибирск эвакуировали более 50 промышленных предприятий, что значительно увеличило потребность в электроэнергии. Однако мощности остались на довоенном уровне, что привело к жесткой экономии: в 1942 году горисполком запретил использовать электроплиты и бытовые приборы, а освещение ограничили 16-ваттными лампочками. В сельской местности электричества не было вовсе.

Выбор места: центр города или окраина

Для строительства ГЭС изучили более 20 километров реки Оби — от старого моста в центре города до села Нижние Чёмы. Рассматривалось 11 вариантов. Одним из наиболее перспективных казался район деревни Бугры (нынешний Бугринский мост): узкое русло и высокий напор воды позволяли построить мощную станцию. Однако этот вариант потребовал бы затопления жилых кварталов, железнодорожного моста, предприятий и самой деревни Бугры.

В итоге комиссия выбрала место в 18 километрах от города, в районе деревни Нижние Чёмы. В 1945 году началось проектирование, а в 1950 году Совет министров СССР подписал приказ о строительстве станции.

Стройка в суровых условиях

Подготовительные работы стартовали в 1950 году на месте деревни, где находилось 132 двора. Для строительства создали базу: построили жилье, склады, автобазу, железобетонный завод, лесокомбинат.

В отличие от других крупных объектов того времени, на стройке не использовали труд заключенных. Работали только вольнонаемные рабочие: комсомольцы, демобилизованные военные и инженеры со всей страны. Первые специалисты жили в землянках, времянках и палатках. В пиковый 1956 год на стройке трудилось около четырех тысяч человек.

Запуск ГЭС: ускоренный темп работ

Строительство ГЭС стало вызовом для инженеров, так как в СССР не было опыта сооружения гидроузлов в таких суровых климатических условиях. Самым сложным моментом стало перекрытие последнего участка реки шириной 150 метров. Изначально это планировали на сентябрь 1956 года, но из-за необходимости обеспечить поставки зерна с целины работы перенесли на октябрь.

Уже 10 ноября 1957 года был запущен первый гидроагрегат — этот день стал днем рождения Новосибирской ГЭС. Из-за нехватки электроэнергии станция начала работу в ускоренном режиме, когда здание машинного зала еще не было полностью готово. Три первых агрегата работали под временным укрытием, защищавшим их от дождя. Полностью станция вышла на проектную мощность в марте 1959 года, а за время временной эксплуатации выработала более 5 млрд кВт⋅ч электроэнергии.

Чтобы сдать объект госкомиссии, необходимо было не только завершить станцию и шлюзы, но и построить жилой фонд и инфраструктуру. На это ушли еще два года. В поселке возвели кирпичные дома, больницу, поликлинику, бетонный завод, дороги, а клуб «Приморский» заработал даже раньше первого гидроагрегата.

12 августа 1961 года Новосибирская ГЭС была официально введена в эксплуатацию. Уже к 1966 году строительство полностью окупилось: общая стоимость работ, включая жилье и подготовку ложа водохранилища, составила 149,5 млн рублей по ценам 1961 года.

Сегодня станция остается важнейшим энергетическим объектом региона и частью истории города.