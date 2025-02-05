Жительница Кузбасса «потеряла» дочь после пьяных прямых эфиров

Инспекторы ПДН решают вопрос о лишении родительских прав.

В Кемерово у матери забрали 12-летнюю дочь из-за пьянства и неподобающего поведения в прямых эфирах.

Зрители Олеси Люциферовны сообщили, что она появляется на стримах в нетрезвом состоянии, использует нецензурную лексику и угрожает ребенку. Полиция выяснила, что 48-летняя женщина зарабатывает исключительно на стримах.

Ее доставили в отделение, завели административное дело и поставили на учет, а девочку отправили в реабилитационный центр. Вопрос о лишении родительских прав решается инспекторами ПДН. Матери грозит уголовное дело за невыполнение родительских обязанностей. Однако женщина не особенно обеспокоена происходящим — она немедленно начала новый стрим и проигнорировала вопрос о дочери.

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