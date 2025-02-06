150 тысяч рублей получил ребенок, который был зажат при выходе из автобуса в Новосибирске

Моральный ущерб получен благодаря вмешательству прокуратуры.

Новосибирский ребенок получил 150 тысяч рублей компенсации после того, как при выходе из автобуса его зажали двери, что стало возможным благодаря действиям прокуратуры. Прокуратурой был проведен судебный процесс, в результате которого была назначена компенсация морального вреда.

Установлено, что несовершеннолетний получил закрытую черепно-мозговую травму. Заельцовский суд поддержал требования прокурора, взыскав с перевозчика 150 тыс. рублей, а также штраф в размере 50% от присужденной суммы. Контроль за исполнением судебного решения осуществляет прокуратура.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.