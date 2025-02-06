Капремонт моста через реку Тула за 558 млн стартовал в Новосибирске

Мост через Тулу был построен в 1962 году.

Мост, построенный в 1962 году, был признан в неудовлетворительном состоянии в сентябре 2023 года, а в мае 2024 эксперты отметили его аварийное состояние. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев провел совещание по ремонтным работам на мосту по улице Петухова, которые уже начались с выбором подрядчика. Разработкой проектной документации занималось МКУ «Гормост», а контракт на выполнение подписан с ООО «ПК МостВекторГрупп», сообщает мэрия Новосибирска.

Стоимость работ составит 558,78 млн рублей, с окончанием до 10 ноября 2026 года. Каким будет внешний облик моста через полтора года, пока предсказать сложно. Ранее обсуждалась общественная борьба за чистоту реки Тулы, которая считается одной из самых загрязнённых в областном центре, но жители видят это иначе.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО.