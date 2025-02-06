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общество

На Матче Звёзд КХЛ в Новосибирске выберут лучшего вратаря

Фото: ru.freepik.com

Событие пройдет уже через два дня.

КХЛ проведет звёздные выходные с 8 февраля на протяжении двух дней, включая мини-турниры и разнообразные мероприятия для фанатов. Турнир проходит при поддержке официального спонсора, компании «Балтика», которая наградит лучшего вратаря.

Напомним, что в Новосибирске эксперт заявил, планируется ли новая волна мобилизации на СВО. Если отправить на СВО людей, не служивших в армии и не имеющих военно-учетной специальности, «от этого мобилизации станет только хуже», считает спикер.

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Дарья Лапина
Журналист

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