Новосибирский суд выдворил из России мигранта из Таджикистана

Это связано с административным правонарушением.

Суд Купинского района Новосибирской области постановил 4 февраля 2025 года признать гражданина Таджикистана Саидова Фируз виновным в административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранцами режима пребывания в РФ, выраженное в уклонении от выезда после истечения срока пребывания, если в действиях отсутствует состав преступления).

В зале суда Саидов Ф.Х. признал свою вину, выразил раскаяние и объяснил, что находится в России без законных оснований, не оформил документы по окончании срока пребывания и потерял паспорт. Саидову Ф.Х. назначено административное взыскание в виде штрафа 2000 рублей с обязательным выдворением за пределы Российской Федерации под контролем. Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, что благодаря прокуратуре Новосибирской области бизнесу выплатили более двух миллиардов долгов.